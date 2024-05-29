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جديد المحليات > تراجع الإنفاق على الفنادق بنقاط البيع
29/05/2024   8:18 ص

تراجع الإنفاق على الفنادق بنقاط البيع

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تراجعت مستويات الإنفاق على الفنادق عبر نقاط البيع، لتصل إلى 227.1 مليون ريال، وذلك خلال الفترة من 19 – 25 مايو الجاري، من 254.8 مليون ريال في الفترة التي سبقتها.

وأوضح البنك المركزي السعودي “ساما”، أن إجمالي الإنفاق خلال هذه الفترة بلغ 11.2 مليار ريال، تتضمن 1.6 مليار على الأطعمة والمشروبات، و1.6 مليار أخرى على المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى 1.3 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.

وبلغ حجم الإنفاق على الملابس والأحذية 637 مليون ريال، و333 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و152.4 مليون ريال على التعليم، فضلًا عن 793 مليون ريال على محطات الوقود، و720.5 مليون ريال على الصحة، و257.1 مليون ريال على الأثاث.

وأنفق المستهلكون عبر نقاط البيع 72.7 مليون ريال على المنافع االعامة، و224.7 مليون ريال على المجوهرات، و232.9 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و95 مليون ريال على الاتصالات، و699 مليون ريال على النقل، بالإضافة إلى 1.8 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى، وفيما يتعلق بالمدن، جاءت الرياض في الصدارة بـ 3.9 مليار ريال، تليها جدة بـ 1.6 مليار ريال، ثم الدمام بـ 585 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

فيما أنفق المستهلكون 212.5 مليون ريال في تبوك، و166.5 مليون ريال في حائل، و143 مليون ريال في أبها، و380.9 مليون ريال في مكة المكرمة، و256.9 مليون ريال في بريدة، و347.4 مليون ريال في الخبر، و393.2 مليون ريال في المدينة المنورة، بالإضافة إلى 3.1 مليار ريال في مدن أخرى.

تراجع الإنفاق على الفنادق بنقاط البيع

جديد المحليات
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