وصول طلائع الحُجّاج اليمنيين إلى جدة

استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.
وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت وصول نصف مليون حاجّ إلى المملكة حتى الآن لموسم حج 1445هـ، وسط استعداد منظومة الحج لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
وواصلت المملكة جهودها الدؤوبة في تجهيز وتهيئة الخدمات للحجاج لموسم 1445هـ، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات وبجودة عالية تليق بالمقام الروحي لهذا الحدث العظيم.