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جديد المحليات > إضافة خريطة محمية الإمام لخرائط قوقل
29/05/2024   8:21 ص

إضافة خريطة محمية الإمام لخرائط قوقل

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أضافت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية، حدود المحمية على تطبيق خرائط قوقل، لتسهيل الوصول لجميع مناطقها الجميلة، وللتعريف بحدودها، ولتحقيق أهدافها ورؤيتها، ولتُعزز حماية الحياة الفطرية، والمعالم التاريخية والأثرية داخل نطاق المحمية.

وتقع المحمية شمال شرقي المملكة، وتتداخل مع عدة مناطق إدارية منها: منطقة الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومنطقة الجوف، ومنطقة حائل ، كما تمتد المحمية على مساحة 91,500 كيلومتر مربع.

وتُعتبر المحمية مكانًا مميزًا يحتضن العديد من المناطق التاريخية والأثرية، بالإضافة إلى الفعاليات الموسمية التي تُقام طوال العام. وفق “أخبار 24”.

إضافة خريطة محمية الإمام لخرائط قوقل

جديد المحليات
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