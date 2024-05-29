رحلات صيفية بين الرياض ووارسو

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، اليوم (الأربعاء)، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البولندية برحلات منتظمة للمسافرين بين المملكة وبولندا، متجهة من وارسو إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا ابتداءً من الرابع من يونيو المقبل.
وكانت الهيئة قد أعلنت أمس (الثلاثاء) التصريح للخطوط الجوية الإيطالية بتنظيم رحلات منتظمة بين المملكة وإيطاليا اعتباراً من الثاني من يونيو المقبل، وبواقع 5 رحلات أسبوعية بين العاصمة الرياض والعاصمة الإيطالية روما.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران. وفق “أخبار 24”.