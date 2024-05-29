21 % نسبة التوطين بالقطاع الخاص

بلغت نسبة التوطين في القطاع الخاص بالمملكة خلال الربع الرابع من العام الماضي، 21.2%، بواقع 2.3 مليون موظف من إجمالي 10.9 مليون موظف في القطاع الخاص.
وأوضح المرصد الوطني للعمل، خلال تقريره للربع الرابع من العام الماضي، أن نسبة المواطنات بلغت 41 % من إجمالي الموظفين من المواطنين في المملكة، بواقع 951 ألف موظفة؛ ما يشير إلى فعالية الجهود المبذولة لزيادة عمل المواطنات في سوق العمل، فيما بلغت نسبة الذكور 59%، بواقع 1.3 مليون موظف.
وأشار التقرير إلى أن هناك تراجعًا طفيفًا في نسبة التوطين في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، والتي بلغت 21.4%، بواقع 2.2 مليون موظف.
وحققت المنطقة الشرقية أعلى نسبة في التوطين بلغت 26%، فيما بلغت نسبة التوطين في الرياض 20%، مع تسجيلها لأعلى عدد من المواطنين بلغ أكثر من مليون موظف خلال عام 2023. وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير إلى تحقيق قطاعي السياحة والصحة أعلى معدلات في التوطين؛ إذ بلغت 38% و34% على الترتيب، كمال حقق قطاعا السياحة والتجارة نسب توطين مرتفعة في الوظائف الرئيسية للقطاع بلغت نحو 50%، فيما بلغ إجمالي عدد الموظفين في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان 5.3 مليون؛ أي ما يعادل نسبة 49% من إجمالي موظفي القطاع الخاص، بنسبة توطين بلغت 16%، والتي تعد الأقل نسبيًا مقارنة بالقطاعات الأخرى.