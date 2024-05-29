بعد تراجع عدة جلسات.. “تاسي” يعاود الارتفاع

أنهى مؤشر السوق جلسة اليوم (الأربعاء)، على ارتفاع بنسبة 0.3% ليغلق عند 11697 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.2 مليار ريال، وذلك بعد تراجع ملحوظ على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة.
وصعد سهم الأهلي السعودي، بنسبة 6% عند 34.90 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ10 ملايين سهم، وبقيمة 360 مليون ريال.
كما أنهت أسهم البحري، وبنك الرياض، والتصنيع الوطنية، وبي إس إف، وسدافكو، وبنك الجزيرة، وبنك الاستثمار، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4%، فيما ارتفع سهم بوبا العربية، بنسبة 1% عند 230 ريالا، عقب إعلان الشركة توزيعات نقدية على المساهمين.
في المقابل، سجل سهم شركة أرامكو، أدنى سعر منذ مارس 2023، عند 29.05 ريال، حيث يتداول السهم على تراجع بنسبة 1%، وسط تداولات بلغت نحو 1.5 مليون سهم، كما تراجع سهم مصرف الراجحي بأقل من 1% عند 77.20 ريال. وفق “أخبار 24”.
في حين سجل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” أدنى سعر منذ مايو 2020، عند 74.90 ريال، لتصل خسائر السهم منذ بداية الشهر الجاري إلى أكثر من 10%، فيما تصدر سهم زجاج، تراجعات السوق اليوم، بنسبة 4% عند 41.05 ريال.
وأمس (الثلاثاء)، تراجع سوق الأسهم إلى ما عند 11660 نقطة، ليحقق أدنى إغلاق له منذ ديسمبر الماضي.