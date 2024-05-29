نوع الحمية يؤثّر على صحة الأمعاء

كشفت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “أريزونا” الأمريكية، أن الأمعاء تتأثر بشكل كبير بنوع الحمية الغذائية التي يتبعها الراغبون في خسارة الوزن، وخصوصاً الحمية الغنية بالبروتين (IF-P).
وأفادت الدراسة المنشورة بدورية “Nature Communications” العلمية، أن عينات البراز الخاصة بمتبعي هذه الحمية أظهرت تنوع وارتفاع نسبة بكتيريا الأمعاء، والتي تساعد على حماية الجهاز الهضمي وتخفف أعراض الأمراض المرتبطة به.
ولفتت إلى أن هذه الحمية الغذائية التي تعتمد على البروتين الحيواني والنباتي، تساعد على التخلص من الدهون الحشوية، وهي الدهون الأكثر صلة بالمخاطر الصحية الأيضية مثل مرض السكري وأمراض القلب. وفق “أخبار 24”.
ويحتوي نظام IF-P الغذائي على حوالي 250-300 سعرة حرارية إضافية، ويعمل على تحفيز الجسم على فقدان الوزن عبر إدخال المزيد من البروتينات إلى المعدة، والتي تقوم بدورها على تنوع البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.