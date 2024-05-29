الهلال والنصر يتجهان إلى جدة لخوض نهائي كأس الملك

غادرت بعثتا النصر والهلال إلى جدة لخوض مباراة نهائي كأس الملك المقرر لها الجمعة المقبل، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وأنهى الفريقان استعدادتهما في الرياض لخوض النهائي المرتقب بينهما على لقب أغلى الكؤوس مساء الجمعة.
وتواجد البرازيلي مالكوم على رأس بعثة الهلال المتجهة إلى جدة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية وتعافيه من الإصابة التي لحت به مؤخرًا.
وفي الوقت نفسه، النصر أعّد النصر العدة وحشد القوة الضاربة لمواجهة الهلال، حيث استعاد الفريق خدمات عبدالرحمن غريب بعد التعافي من إصابته.
ويتطلع الهلال لتحقيق فوزه الرابع على النصر في الموسم الجاري بعد حسم 3 لقاءات بواقع مباراتين في الدوري وواحدة في السوبر، في حين يتطلع النصر لرد الاعتبار وخطف اللقب. وفق “سبورت 24”.
الجدير بالذكر أن نهائي الجمعة سيحمل الرقم 6 بين الفريقين في نهائي كأس الملك، حيث حسم الهلال 3 منهم وظفر النصر بلقبين.