الأمين العام لمجلس التعاون: نمتلك العديد من الإنجازات الرياضية

قال معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس ولله الحمد، تمتلك العديد من الإنجازات الرياضية التاريخية على المستوى الدولي والإقليمي في مختلف الألعاب الرياضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون، اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024م، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية -رئيس الدورة الحالية-، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول المجلس.
ورفع معالي الأمين العام في مستهل الكلمة أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون -حفظه الله ورعاه-، ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس-حفظهم الله ورعاهم-، لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية كريمة، للارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة المجالات والميادين، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على دولنا وشعوبنا بالأمن والسلام والازدهار.
وذكر معاليه أننا نعتز ونفتخر بما أنعم الله على دول المجلس بوحدة الصف والتعاون، وما تحقق من إنجازات على جميع الأصعدة ومن بينها الإنجازات الرياضية الخليجية، وهي الإنجازات التي تنشأ وتقر من خلال هذا الاجتماع، والذي يأتي امتدادً للاجتماعات السنوية والتي كانت حافلة بالعديد من القرارات التي دعّمت مسيرة العمل الرياضي الخليجي المشترك، نظراً لكونها تمس جميع الفئات من مواطني دول المجلس، وهو ما يعزز الجهود التي تبذلها دول المجلس وأجهزتها الرياضية المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن دول المجلس شهدت تزايدا في الاستثمار بالبنى التحتية الرياضية، وذلك من خلال إنشاء المدن الرياضية ومراكز الطب الرياضي الجاذبة للسياحة الرياضية، كما أشاد معاليه بالدور الكبير للجان الأولمبية الوطنية، في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني، وتوفير الفرص المناسبة لممارسة الرياضة، والعمل على تطوير المواهب الرياضية لدعم وتنمية الرياضيين وتمكينهم من إخراج طاقاتهم الكامنة، واستثمار الموارد في بناء وتطوير المنشآت والبنية التحتية لتوفير بيئة ملائمة لممارسة الرياضة. وفق “سبورت 24”.
كما أعلن معاليه خلال كلمته، أنه من منطلق التوجيهات الكريمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – بالاهتمام بالشباب الخليجي، ستقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال العام الحالي بالاحتفال بيوم (الشباب الخليجي) ونهدف من خلال هذا الاحتفال تقديم الدعم والمساندة لشباب الخليج من جهة، وتكريم المميزين في مختلف المجالات من جهة أخرى.
كما ناقش أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الرياضي بدول المجلس، وفي مقدمتها سبل تطوير وتعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك، ومجالات التعاون الدولي المشترك وأهمية تعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في المجال الرياضي، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتميزة والإمكانات المتوفرة لدى هذه الدول في مجال الرياضة، وأقروا عدداً من القرارات والتوصيات التي ستساهم في تعزيز التعاون الخليجي الرياضي المشترك.