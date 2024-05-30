الخريف يبحث في هولندا توطين الصناعات الطبية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال زيارة للشركات الصناعية الهولندية فرص توطين صناعة الأجهزة الطبية في المملكة، وتعزيز التعاون في عدة صناعات أخرى.
وتطرق في شركة فيليبس للأجهزة الطبية بمدينة آيندهوفن الهولندية؛ إلى سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تصنيع الأجهزة الطبية، كما ناقش في شركة فريزلاند كامبينا، الرائدة في مجال منتجات الألبان ومكوناتها، إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير في المملكة؛ بهدف تحسين جودة الإنتاج المحلي ومعالجة الغذاء.
وركزت زيارته لشركة أبفيلد، على تبادل الخبرات في مجال المنتجات الاستهلاكية وصناعة الأغذية النباتية، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
في السياق نفسه، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية عدداً من الطلاب السعوديين المبتعثين، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير وتنمية القدرات البشرية الوطنية، وذلك من خلال إطلاق استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتدشين الأكاديمية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تمكين المواهب والقيادات، ومواكبة وظائف المستقبل القائمة على الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وفق “أخبار 24”.
وتأتي زيارة الخريف إلى مملكة هولندا في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عددٍ من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الهولندية والأوروبية.