جدة تستقبل ثاني دفعات حجاج سوريا

استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ثاني دفعة من رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية العربية السورية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة، وذلك بعد يومين من وصول أول رحلة جوية من سوريا بعد انقطاع دام 12 عاماً.
وعمل مكتب 60 بشركة رواف منى، على تجهيز وإعداد جميع الإمكانيات وتجنيد الطاقات البشرية لتوفير أفضل الخدمات لهم لحظة وصولهم، ومتابعة خدماتهم طوال فترة وجودهم لأداء فريضة الحج؛ انطلاقًا من توجيهات القيادة الحكيمة بالعمل على العناية والاهتمام بضيوف الرحمن، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن. وفق “أخبار 24”.
وكان السفير السوري لدى المملكة محمد السوسان، قد صرح في وقت سابق أمس (الأربعاء) أن هناك خطا جويا لنقل الحجاج السوريين إلى المملكة هذا العام، والذين تصل أعدادهم إلى 17.5 ألف حاج.