بدء اختبارات الفصل الثالث بالمدينة

بدأت اليوم (الخميس) الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث حضورياً بالمدينة المنورة، بعد قرار تعليم المنطقة تقديم الاختبارات في ظل قدوم موسم الحج.
وجاء قرار تقديم الاختبارات مراعاةً للمدارس الواقعة في نطاق كثافة حركة الحجاج والزوار، وذلك وفق ما ورد من وزارة التعليم استثناءً للمدينة المنورة.
ونوّهت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة في وقت سابق، إلى أنه سيتم استكمال العام الدراسي حتى 12/4/ 1445هـ بالتحويل إلى نموذج التعليم (عن بُعد) عبر منصة “مدرستي”، ويتم خلال هذه الفترة معالجة الفاقد التعليمي.
وأشارت إلى أن اختبارات الدور الثاني لطُلاب الصف الثاني الثانوي ستعقد في 17 ذي الحجة، بينما تُعقد اختبارات الدور الثاني لصفوف النقل مع عودة المُعلمين للعام الدراسي 1446هـ. وفق “أخبار 24”.