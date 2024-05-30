خيسوس يحرج كاسترو في نهائي أغلى البطولات

يصطدم البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر بمواطنه خورخي خيسوس مدرب الهلال في قمة ستجمع الفريقين على لقب أغلى البطولات المحلية في نهائي كأس الملك، الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.
وتشكل موقعة الجمعة المباراة رقم 7 التي جمعت المدربين البرتغاليين في جميع المسابقات إلى جانب بطولة كأس موسم الرياض خلال الموسم الرياضي الحالي، انتهت 3 مباريات منها بفوز الهلال مقابل تعادل الفريقين في مباراة وفوز النصر في أخرى.
وكانت المواجهة الأخيرة التي جمعت الفريقين بالدور الثاني لدوري روشن السعودي للمحترفين انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، فيما تواجه الفريقان في نهائي كأس الملك سلمان للاندية، وتفوق كاسترو على منافسه خيسوس محققاً لقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية 2/1، فيما تفوق خيسوس في نهائي كأس السوبر السعودي بفوز فريقه بـ2/1. وفق “سبورت 24”.
وتعد مواجهة نهائي أغلى البطولات هي ثالث نهائي يجمع الفريقين في الموسم الرياضي، بعد كأس الملك سلمان للأندية العربية وكأس السوبر.
وتتجه أنظار عشاق المستديرة، الجمعة، لحضور النهائي المثير الذي سيجمع الفريقين وسط تطلعات كلا المدربين لتحقيق الفوز والظفر باللقب الأغلى.