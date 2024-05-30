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جديد المحليات > شراء مبكر لصكوك وإصدار جديدة بـ64 مليار ريال
30/05/2024   4:16 م

شراء مبكر لصكوك وإصدار جديدة بـ64 مليار ريال

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كشف المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم (الخميس)، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات المُصدر القائمة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 63.1 مليار ريال، وهي خامس عملية من نوعها بالمملكة، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 64.1 مليار ريال.

وقال المركز إن هذه المبادرة تعد استمراراً للجهود التي يبذلها لتعزيز السوق المحلية، وتفعيلاً لدور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح أنه قام بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بلغت قيمتها الإجمالية نحو 64.1 مليار ريال، إذ جاءت الشريحة الأولى بقيمة نحو 16 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031م، والشريحة الثانية بنحو 29.3 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2034م. بينما الشريحة الثالثة جاءت بقيمة نحو 18.8 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2039م. وفق “أخبار 24”.

وأشار المركز إلى أن وزارة المالية والمركز عيّنا كلاً من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة الراجحي المالية وشركة الجزيرة للأسواق المالية وشركة الإنماء للاستثمار بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

شراء مبكر لصكوك وإصدار جديدة بـ64 مليار ريال

جديد المحليات
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