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جديد المحليات > اتفاقية سعودية – قطرية لتجنب الازدواج الضريبي
30/05/2024   4:17 م

اتفاقية سعودية – قطرية لتجنب الازدواج الضريبي

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وقعت دولة قطر والمملكة العربية السعودية الشقيقة اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، ولاسيما الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، ممثلا للجانب القطري، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، ممثلا للجانب السعودي.

وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال وقال: “ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية والعلاقات الاقتصادية”.

من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق التشريعي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة بما يسهم في تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات للمنطقة. وفق “أخبار 24”.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء معاهدات ضريبية بين البلدين من أجل القضاء على كافة حالات الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري وتوسيع فرص الاستثمار لكل من الهيئات الحكومية والأفراد، وفي الوقت نفسه مكافحة التهرب الضريبي ودعم الحياد والتكافؤ في معاملة الأفراد.

اتفاقية سعودية – قطرية لتجنب الازدواج الضريبي

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