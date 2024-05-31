اتفاق محتمل بتمديد الخفض الطوعي لأوبك+

كشفت مصادر مطلعة على محادثات “أوبك “، أن التحالف يعمل على إصدار موافقة بشأن اتفاق يسمح للدول الأعضاء بالمجموعة بتمديد بعض تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط حتى 2025، وذلك خلال اجتماعه المقرر يوم الأحد.
ومن المحتمل أن يشمل الاتفاق، وفقًا لرويترز، تمديد جزء من الخفض الطوعي الحالي للإنتاج البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، أو تمديده بأكمله في الربع الثالث أو الربع الأخير من 2024.
وسيتضمن الاتفاق أيضًا تمديد جزء منفصل من التخفيضات يبلغ 3.66 مليون برميل يوميا حتى 2025.
ورجح مصدران من الثلاثة، أن يكون تمديد جزء من التخفيضات حتى 2025 مشروطًا بموافقة “أوبك ” على أرقام الطاقة الإنتاجية الجديدة لكل من الأعضاء في وقت لاحق من العام الجاري. وفق “أخبار 24”.