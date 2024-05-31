30 مركزاً للدفاع المدني بالمنافذ والطرق في الحج

جهزت المديرية العامة للدفاع المدني، 30 مركزاً موسمياً في المنافذ البرية والطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام 1445هـ، للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وجاء ذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة لتسخير جميع الإمكانات البشرية والآلية خلال موسم الحج.
وتعمل المراكز على تنفيذ الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني للتعامل مع الحالات الطارئة، ودعم مراكز الدفاع المدني الرئيسة في تلك المواقع، والإجراءات الوقائية والعمليات الميدانية لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة، والاستعداد الكامل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة استعرضت خطتها لحج العام الحالي، والتي سوف ينفذها 11.8 ألف موظف وعامل، وتشمل تجهيز 28 مركزًا للخدمات البلدية، موزَّعة توزيعاً جغرافيًّا بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتعمل على مدار 24 ساعة، ومزودة بكل ما تحتاجه من القوى العاملة والدعم اللوجيستي. وفق “أخبار 24”.