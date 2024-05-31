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جديد المحليات > تغريم شركة ألبان 1.25 مليون ريال لمخالفة بيئية
31/05/2024   10:14 ص

تغريم شركة ألبان 1.25 مليون ريال لمخالفة بيئية

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مخالفة شركة الصافي دانون لمنتجات الألبان وإلزامها بدفع غرامة مالية بمبلغ 1.25 مليون ريال.

وأوضح المركز أن مخالفة الشركة ومقرها في منطقة الرياض محافظة الخرج، تمثلت في ممارسة نشاط أدى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية، وعدم اتخاذ التدابير والاحتياطات المناسبة لمنع تلوث التربة.

وأوضحت أن العقوبة تضمنت غرامة مالية مبلغ مليون و250 ألف ريال، مع الالتزام بتصحيح المخالفات وإصلاح الأضرار ودفع التعويضات.

الالتزام بتصحيح المخالفات وإصلاح الأضرار ودفع التعويضات

وفق “أخبار 24”.

 

تغريم شركة ألبان 1.25 مليون ريال لمخالفة بيئية

جديد المحليات
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