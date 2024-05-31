المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب

تستضيف العاصمة الصينية بكين، جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2024 بصفتها ضيف شرف لدورة هذا العام؛ وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو المقبل.
وتشرف هيئة الأدب والنشر والترجمة وعدد من الكيانات الثقافية والوطنية على المشاركة السعودية بالمعرض؛ بهدف إبراز الجانب الثقافي السعودي للجمهور الصيني، وتعزيز التبادل المعرفي بين البلدين، وإثراء التعاون المشترك في مجالات الآداب والفنون.
ويضم جناح المملكة مشاركات من مختلف القطاعات، منها: هيئة التراث، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأفلام، ووزارة الاستثمار، ودارة الملك عبدالعزيز، ومَجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وجمعية النشر السعودية.
كما تشمل المشاركة تقديم برنامج ثقافي متنوع، يتضمن ندوات وجلسات حوارية تناقش الثقافة السعودية وروابطها المختلفة بالثقافة الصينية؛ بهدف تقديم صورة شاملة عن الثقافة السعودية، بما فيها الإنتاج الفكري السعودي، وإبراز المواهب الوطنية، وترويج الفرص الاستثمارية في المملكة خاصةً في القطاع الثقافي.
وستقام على هامش المشاركة فعاليات أخرى؛ كليلة العشاء السعودي، وعرض خاص للكتب والمخطوطات والقطع الأثرية، وأداء حي للفنون الأدائية التقليدية، وعرض للأزياء واللوحات الفنية، وعروض للأفلام السعودية، وركن لجائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين، بالإضافة إلى أركان خاصة لشركاء هيئة الأدب والنشر والترجمة من المراكز والجمعيات المختلفة. وفق “أخبار 24”.
ويعدُّ معرض بكين الدولي للكتاب من أهم المعارض الدولية الثقافية، حيث يشارك فيه أكثر من 2600 عارض من 100 دولة سنوياً، وتتيح مشاركة المملكة ضيف شرف فرصة مميزة للتواصل مع الناشرين، وتعزيز صناعة الكتاب والنشر، وإبراز الإنجازات الثقافية السعودية على الساحة الدولية.