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31/05/2024   10:13 ص

“سامسونغ” تستعد لطرح أول خاتم ذكي

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تستعد شركة سامسونغ الكورية، لطرح أول خاتم ذكي لها، يحمل اسم “جالاكسي رينج” يونيو المقبل، بعدما كشفت عنه لأول مرة في فبراير الماضي.

ووفقا لموقع “GSMARENA”، فإن الخاتم الذكي يمكنه الاتصال بتطبيق “سامسونغ فايند”، المعني بإيجاد مواقع الأجهزة المفقودة، وهو ما يجعله قادرًا على إخبار المستخدم بمكان وجود الخاتم في حال فقدانه.

وسيُطرح الخاتم الذكي بثمانية أحجام ، ومقاسات مختلفة من 5 إلى 12، وسيزن حوالي ثلاثة جرامات فقط. وفق “أخبار 24”.

ومن المنتظر عرض الخاتم الذكي الجديد بثلاثة ألوان، هي الأسود والذهبي والفضي.

“سامسونغ” تستعد لطرح أول خاتم ذكي

مال وأعمال
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