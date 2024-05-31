5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة

تميّز عدد من الطلبة المبتعثين في جامعات “بوسطن” الأمريكية التي تعد ضمن جامعات النخبة، علمياً وبحثياً في تخصصات نوعية ترجمةً لمنجزات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وشاركت المبتعثة من جامعة الطائف إلى جامعة هارفارد الدكتورة شيماء الزائدي، في عدد من المؤتمرات ونشرت عدداً من الأبحاث العلمية المتخصصة، حيث جرى ابتعاثها لإكمال برنامج الإقامة في الصيدلة السريرية بتخصص العناية الحرجة في مستشفى Brigham and Women’s Hospital التابع للجامعة.
وحصلت المبتعثة من جامعة الأميرة نورة إلى جامعة بوسطن الدكتورة رغدة الشيباني، على المركز الأول في مسابقة الملصقات العلمية على مستوى كلية طب الأسنان بالجامعة عام 2023، والمركز الثالث في مسابقة John J. Sharry البحثية في مؤتمر الكلية الأمريكية للاستعاضة السنية 2023.
كما أسهمت الدكتورة مي العريني في عدة مشاريع بحثية خلال إكمالها مرحلة البورد في طب وجراحة الجلد بمستشفى جامعة تافتس، حيث نشرت ورقة بحثية لمراجعة منهجية تساعد على تشخيص أمراض وأورام الجلد باستخدام جهاز تنظير الجلد، وحالات نجاح استخدام الإبر البيولوجية في علاج أمراض الجلد الفقاعية النادرة في مؤتمر الجلدية السنوي.
وحصلت المبتعثة من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ومستشفى الملك عبدالله الجامعي إلى جامعة بوسطن الدكتورة خلود المقبل، على عدة جوائز، منها جائزة Leverett Graduate Student Merit Award for Outstanding Achievement in Dental Public Health، وذلك خلال دراسة الزمالة في طب أسنان كبار السن وطب أسنان المجتمع.
فيما حصلت الخريجة من مرحلة الماجستير في الإدارة العامة من كلية كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد سارة محفوظ، على جائزة Lucius N. Littauer Award لإسهامها في تأسيس شراكة تدريبية بين اليونسكو ومركز التنمية الدولية بالكلية؛ مما يترك بصمة وفرصاً للطلاب للالتحاق بالمنظمات الدولية. وفق “أخبار 24”.
وتضمّنت التخصصات التي برعت بها المبتعثات؛ علم الأوبئة، والهندسة الطبية الحيوية، والطب البشري، والعلاج الوظيفي، الكيمياء، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، وتحليل البيانات، وعلوم الحاسب، والقانون، والسياسات العامة، والاقتصاد، والتمويل، وإدارة الأعمال، وطب الأسنان، والتعليم.