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جديد المحليات > الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة
31/05/2024   10:59 م

الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة

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بحث وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم اليوم (الجمعة)، مع وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار المحتملة في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين بالعاصمة روما في إطار الزيارة التي يقوم بها الإبراهيم إلى إيطاليا، حيث تناول اللقاء أيضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، مع رئيس وكالة التجارة الإيطالية ماتيو زوباس، وبحثا فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.

الموضوعات ذاتها ناقشها الإبراهيم في لقاء ثالث مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية ماركو أوسناتو، على هامش الزيارة ذاتها.

الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة

جديد المحليات
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