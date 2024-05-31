أرامكو تستحوذ على 40% بشركة غاز ونفط باكستان

أكملت أرامكو السعودية، اليوم (الجمعة)، الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة “قو”، في خُطوة لتوسيع الاستثمارات العالمية للشركة في مجال بيع الوقود بالتجزئة.
وتعمل شركة (قو) في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة.
ويمثّل الاستحواذ الذي أُعلن عنه أول مرة في ديسمبر 2023 أول استثمار لأرامكو السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان، كما يؤكد تنامي مكانة الشركة في مجال التجزئة في أسواق ذات قيمة عالية، حيث استحوذت أرامكو في مارس الماضي أيضًا على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي. وفق “أخبار 24”.
وقال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء، الأستاذ ياسر مفتي: إن هذا الاستحواذ خُطوة متقدمة في مسيرتنا التي تشهد تسارعًا كبيرًا للتوسّع عالميًا في مجال بيع الوقود بالتجزئة. ومن خلال شراكتنا الإستراتيجية مع شركة (قو) نتطلع إلى توفير منتجات وخدمات أرامكو السعودية عالية الجودة لعملائنا في باكستان.