تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف

التحق 45 شاباً وشابة في البرنامج التدريبي والتطويري لهيئة التراث الذي تنفذه لمدة 12 شهراً في “بيت الحرفيين” بمشروع الرامس بمحافظة القطيف، بهدف حفظ التراث وتمكين الشباب والفتيات من العمل في مجال الحِرَف التراثية والمِهَن اليدوية.
وأوضح مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم الصقهان، أن هذه البرامج والدورات التدريبية تهدف إلى المحافظة على الثروة الثقافية، وإبراز جمال الحرف اليدوية العريقة والأصيلة.
وأضاف أن هذه المشاريع تعمل على تطوير قدرات الحرفيين والحرفيات السعوديين، ونشر العديد من التصاميم المبتكرة للحرف، إلى جانب المشاركة الفعّالة في المهرجانات والفعاليات وجذب السياح والزوار من داخل المنطقة وخارجها. وفق “أخبار 24”.
ويحتضن “بيت الحرفيين” بمشروع الرامس حرفة المشغولات الخشبية من الصناديق والسفن، وحرفة غزل شبك الصيد، وحرفة “النقدة” التي تعتمد على الذهب والفضة في تطريز الأزياء الشعبية والتراثية.