“أندرويد” يسمح بتعديل الرسائل المرسلة

كشفت شركة “غوغل” الأمريكية، عن إصدار تحديث جديد يسمح لمستخدمي هواتف أندرويد بتعديل الرسائل بعد إرسالها على تطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي بالهاتف.
وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “Business Standard”، أنه يمكن الآن تعديل الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة من لحظة الإرسال، وهي ميزة أطلقتها شركة “أبل” قبل عامين على تطبيق “iMessage ” بأجهزة آيفون.
وبيّنت أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة الجديدة، بالضغط على الرسالة القصيرة التي تم إرسالها، حيث ستظهر علامة التعديل (قلم رصاص) أعلى الشاشة، وبتحديدها والضغط عليها يتم تعديل محتوى الرسالة بالكامل. وفق “أخبار 24”.
وفي السياق ذاته، أطلقت غوغل العديد من المزايا الجديدة، أبرزها ميزة التحكم في المنزل الذكي عبر تطبيق Google Home Favorites، وتحسين ميزة Emoji Kitchen الخاصة بالملصقات، وتوسيع نطاق دعم مفتاح السيارة الرقمي digital car key.