“آبل” تجري تغييرات جذرية على “سيري”

تعمل شركة “آبل” على إجراء تحسينات جذرية في مساعدها الصوتي “سيري” باستخدام قدرات النماذج اللغوية الكبيرة LLMs.
وتهدف الخطوة لتعزيز التحكم الصوتي وتمكين المستخدمين من تنفيذ مهام داخل التطبيقات عبر الأوامر الصوتية، مثل فتح المستندات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
ومن المتوقع أن تكون النسخة الجديدة من “سيري” متاحة في تطبيقات “آبل” الرسمية في البداية، ومن ثم قد تصدر كتحديث لنظام iOS 18 المقبل، كما ستمكن هذه النسخة المستخدمين من تنفيذ مئات الأوامر الصوتية، مع التركيز في المرحلة الأولى على مهمة واحدة في كل مرة.
وستمكن المستخدمين من إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وحذفها، والوصول إلى مواقع إنترنت محددة، وإرسال روابط مواقع عبر البريد الإلكتروني، كما سيصبح “سيري” قادرًا على تلخيص اجتماع مسجل وإرساله كنص إلى شخص آخر عبر أمر صوتي واحد.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن نوع النموذج اللغوي الكبير الذي ستعتمد عليه “آبل”، يُشاع أن هناك اتفاقًا محتملًا مع OpenAI أو جوجل، ومن المتوقع أن تستفيد “آبل” من معالجة العديد من أوامر الذكاء الاصطناعي على الأجهزة نفسها، مع الاستعانة بالحوسبة السحابية للمهام الأكثر تعقيدًا. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مؤتمر WWDC 2024 الذي ستقيمه “آبل” خلال المدة الممتدة من 10 إلى 14 يونيو المقبل، قد يكشف عن المزيد من التفاصيل حول التحسينات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.