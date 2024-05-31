“كروم” يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة

كشفت شركة “جوجل”، عن تقديم ميزة جديدة تسمى “علامات التبويب الخاصة المصغرة” تسمح للمستخدمين بالتنقل بين التطبيق الأصلي ومحتوى الويب بنقرة واحدة، وهو تنقل عند القيام به تصبح علامة التبويب الخاصة نافذة صغيرة يوجد داخلها صورة داخل صورة تطفو فوق محتوى التطبيق الأصلي.
ووفق الشركة، فإن الإضافة الجديدة تركز على استخدام علامات التبويب الخاصة، وهي ميزة في متصفحات أندرويد تمنح مطوري التطبيقات طريقة لإضافة تجربة متصفح خاصة مباشرةً في تطبيقاتهم.
وأوضحت أنه بدلًا من فتح متصفح المستخدم أو WebView – الذي لا يدعم جميع مزايا منصة الويب – تسمح علامات التبويب الخاصة للمستخدمين بالبقاء في تطبيقهم أثناء التصفح.
وأشارت إلى أنه من خلال تحويل علامة التبويب الخاصة إلى نافذة صورة داخل صورة، قد يكون الانتقال إلى تجربة الويب أمرًا طبيعيًا، وكأنك لا تزال داخل التطبيق الأصلي. وفق “أخبار 24”.
ووَفْق مختصين، قد يكون التغيير مفيدًا أيضًا للمطورين الذين يوجهون عملاءهم إلى موقع ويب للتسجيل من أجل الحصول على حسابات أو اشتراكات؛ لأنه يسهل على المستخدم التنقل بين موقع الويب والتطبيق الأصلي.
ويمكن تثبيت علامة التبويب الخاصة على جانب الشاشة أثناء تصغيرها إلى نافذة صورة داخل صورة، وعند تكبير الصفحة، يمكن للمستخدم النقر على السهم الموجه إلى الجهة السفلية من أجل تقليص الصفحة إلى نافذة صورة داخل صورة مرة أخرى.