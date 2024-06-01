الهلال بطلاً لكأس الملك

تُوج فريق الكرة الأول بنادي الهلال بلقب كأس الملك، عقب تفوقه على نظيره النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة النهائية التي استضافها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” مساء الجمعة.
وكانت الأشواط الأصلية والإضافية قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.
بدأت المباراة بقوة وسرعة من كلا الفريقين، ونجح الهلال في تسجيل هدف المبادرة عن طريق ميتروفيتش مع الدقيقة 7 من رأسية متقنة أسكنها شباك النصر، مستغلاً عرضية ميشايل من الجبهة اليمنى.
وانحصر اللعب في منطقة المناورات بمنتصف الملعب بعد تقدم الهلال، في ظل محاولات على استحياء للنصر لم تشكل الخطورة الكبيرة على مرمى بونو.
بعد مرور 30 دقيقة لا يزال الهلال متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد.
وتألق حارس الهلال ياسين بونو في الدقائق الخمس الأخيرة من عمر الشوط الأول وأنقذ فرصتين من أمام محترف النصر كريستيانو رونالدو.
وغادر البرازيلي رينان لودي الملعب مصابًا وياسر الشهراني حل بديلاً له.
القائم تصدى لضربة مزدوجة قام بها كريستيانو رونالدو لاعب النصر مع الدقيقة 47.
الدقيقة 56 تشهد على بطاقة حمراء لأوسبينا حارس النصر بعد عرقلة مالكوم لاعب الهلال من خارج منطقة الجزاء ولمس الكرة بيده.
علي البليهي يخرج بالبطاقة الحمراء المباشرة مع الدقيقة 87 بعد التعدي بدون كرة على أيمن يحيى.
أيمن يحيى يسجل التعادل مع الدقيقة 88 من عمر المباراة برأسية سكنت شباك بونو.
الدقيقة 90 تشهد على بطاقة حمراء ثالثة في اللقاء وثانية للهلال لكاليدو كوليبالي بعد تدخل عنيف ضد الحارس وليد عبدالله. وفق “سبورت 24”.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.
واستمر التعادل في الأشواط الإضافية حتى تم الاحتكام لركلات الترجيح والتي منحت الهلال اللقب بعد الفوز بنتيجة 5-4.