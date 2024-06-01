الهلال.. ثلاثية تاريخية في موسم استثنائي

واصل الهلال كتابة التاريخ في موسم استثنائي لكرة القدم السعودية، بعدما حصد الثلاثية المحلية التي زينها، الجمعة، بتتويجه بطلًا لأغلى الكؤوس كأس خادم الحرمين الشريفين.
ومنحت ركلات الترجيح اللقب لنادي الهلال بعد سيناريو درامي أمام النصر في المباراة النهائية على كأس الملك التي جرت بينهما على ملعب الجوهرة في جدة.
وجمع الهلال الثلاثية المحلية لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية بعدما كان قد حقق في وقت سابق كأس الدرعية للسوبر السعودي ليتبعها بتتويجه بطلًا لدوري روشن للمحترفين والذي حققه “بلا هزيمة”. وفق “سبورت 24”.
كما أنهى الهلال موسمه دون أي خسارة محلية على الإطلاق، حيث لم يخسر طوال الموسم سوى في مباراتين، الأولى أمام النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”، والثانية أمام العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.