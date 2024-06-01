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رياضة > سلمان الفرج: أتمنى الاستمرار مع الهلال
01/06/2024   10:47 ص

سلمان الفرج: أتمنى الاستمرار مع الهلال

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اعتبر سلمان الفرج قائد الهلال إن جميع أفراد منظومة الفريق هم أصحاب هذا الموسم الاستثنائي والتاريخي، موجهًا الشكر لجماهير الهلال التي قال إنها الداعم الأول للفريق.

وقال الفرج بعد التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر إن المباراة كانت صعبة للغاية لاسيما بعد طرد كوليبالي، لكن اللاعبين المتواجدين في الملعب حاولوا الصمود في اللقاء والذهاب بها إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألقًا من ياسين بونو.

وعن دموعه التي انهمرت بعد نهاية المباراة قال الفرج إنها “دموع فرح” بعد مباراة صعبة للغاية كادت أن تذهب من بين أيدي لاعبي الهلال وتحرمهم من تحقيق الثلاثية التاريخية. وفق “سبورت 24”.

وبشأن مستقبله مع الهلال قال الفرج إنه يتمنى الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل من أجل مزيد من الألقاب التي تضاف إلى رصيده كأكثر قادة الفريق تتويجًا بالألقاب.

سلمان الفرج: أتمنى الاستمرار مع الهلال

رياضة
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