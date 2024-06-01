بونو: الهلال أكثر من فريق.. وقدمنا موسماً استثنائياً

أثنى الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الهلال، على الروح التي خاض بها فريقه مباراة نهائي كأس الملك ضد النصر.
وقال بونو في تصريحات عبر قناة “ssc” أن الهلال لم يستسلم رغم النقص العددي والبطاقتين الحمراوتين لكوليبالي والبليهي، واستطاع تحقيق اللقب في النهاية.
وشدد بونو على أن الهلال أكثر من مجرد فريق، مشيدًا بالروح الطيبة بين اللاعبين وإصرارهم الدائم على تحقيق الانتصارات واسعاد الفريق، مؤكدًا أن الموسم كان استثنائيًا للفريق بجميع الأرقام التي تحققت. وفق “سبورت 24”.
وحصل بونو على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الملك بعد تألقه في المباراة النهائية وتصديه لركلتي ترجيح، والمساهمة بقوة في تتويج فريقه باللقب.