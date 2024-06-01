متنزه جدر بالباحة.. قبلة عشاق الطبيعة والسياحة

تبدو الطبيعة الخلابة سمته الأساسي، كما يُعَدّ أحد المواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة، إنه متنزه جدر بمحافظة بني حسن، الذي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.
رئيس بلدية محافظة بني حسن المهندس خالد الغامدي، يرى أن ما يميز متنزه جدر موقعه بغابة خيرة ورديف لحديقة الشلال القريبة منه، مؤكدًا أنه روعي في التصميم الحفاظ على طبوغرافيا الموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ.
ووفق المتحدث، فإن المتنزه يقع على مساحة 30 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 17 ألف متر مربع، كما يحتوي المتنزه على ممرات للمشاة بطول 2000 متر طولي، وقنوات مائية بطول 2182 متراً طولياً.
ويشير الغامدي إلى أن بلدية محافظة بني حسن، تسعى دوماً إلى تطوير القطاع السياحي والاستثماري بالمحافظة، وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين والمقيمين بالباحة وزوارها على مدار العام . وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، وصف أهالي منطقة الباحة، المتنزه بأنه تحفة جمالية أضافت جمالًا وروعة إلى ما عليه المنطقة التي تمتلك من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية ما يؤهلها أن تكون أبرز المناطق السياحية في المملكة.