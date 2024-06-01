فتح التسجيل بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024

فتحت هيئة الأدب والنشر والترجمة، باب التسجيل في معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 لجميع دور النشر المحلية والدولية الراغبة في المشاركة بالدورة المقبلة من المعرض، الذي يُقام خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2024م بمدينة الرياض.
وقالت: إن فترة التسجيل تمتد حتى 16 يونيو 2024م، مشيرة إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب يمثل نافذة ثقافية تجمع بين صناع الأدب والنشر والترجمة من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة والثقافة، ودعم صناعة النشر، وتعزيز القراءة في المجتمع، حيث يتيح فرصة تقديم أحدث المؤلفات والإصدارات الأدبية للقراء والمهتمين.
ويتضمن المعرض برنامجاً ثقافياً يحتوي على مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتميزة، مثل المحاضرات، وورش العمل، والندوات، التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمثقفين. وفق “أخبار 24”.
ويشتمل معرض الكتاب على جناح “ركن المؤلف السعودي”، وذلك ضِمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لدعم المؤلفين السعوديين، بهدف تمكينهم من عرض أعمالهم ومؤلفاتهم أمام جمهور واسع من القراء والمثقفين, ويمثل منصة مهمة للمؤلفين السعوديين الذين يملكون حقوق النشر والتوزيع الذاتي لمؤلفاتهم؛ لتعزيز حضورهم وتواجدهم في المعرض.
ويُعَدّ معرض الرياض الدولي للكتاب واحداً من أبرز معارض الكتب العربية، حيث يتميز بعدد الزوار الكبير، وتنوُّع برنامجه الثقافي. كما يشهد المعرض مشاركة واسعة من دُور النشر العربية والإقليمية والدولية، ما يجعله حدثاً ثقافياً بارزاً على المستوى الدولي.