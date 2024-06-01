تحديث يتضمن مزايا جديدة لواجهة ثريدز

طرحت منصة التواصل الاجتماعي “ثريدز” التابعة لإنستجرام تحديثًا جديدًا لواجهة سطح المكتب، تتيح للمستخدمين مزايا جديدة منها تخصيص طريقة عرض المحتوى عبر تثبيت عدة أعمدة معًا على الشاشة.
وقال رئيس إنستجرام والمشرف على ثريدز، آدم موسيري: إنهم بدؤوا طرح واجهة “ثريدز نت” الجديدة في سطح المكتب عالميًا، حتى يتمكن المستخدم من تخصيص ما يشاهده وتعديله، داعياً إلى ترقب المزيد من المزايا.
وتشبه الواجهة الجديدة إلى حد كبير لوحة تحكم منصة “تويتر دك” التي تغير اسمها إلى “إكس برو” تحت قيادة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إيلون ماسك، وهي تتيح إدارة حسابات إكس بطريقة احترافية.
ووفق ما يتضمنه التحديث الجديد، يمكن أن تكون الواجهة الجديدة مفيدة للمستخدمين الذين يرغبون في تنظيم المحتوى الذي يشاهدونه في ثريدز، ومتابعة أشياء متعددة في الوقت نفسه. وفق “أخبار 24”.
كما يمكن النقر فوق أيقونة “التثبيت” في الزاوية اليسرى السفلى من واجهة ثريدز الجديدة في سطح المكتب لإضافة المزيد من الأعمدة إلى الشاشة، إذ يستطيع المستخدم إضافة عناصر مثل “الأكثر رواجًا” و”المتابعة” و”الإعجابات” و”المحفوظات” و”البحث” و”الملف الشخصي”، وغيرها.
وكانت واجهة “ثريدز” الجديدة قيد التطوير لبعض الوقت، وقد شارك الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، لقطة شاشة للواجهة الجديدة في وقت سابق مشيرًا إلى أنها قيد الاختبار.