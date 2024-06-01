التقليل من اللحوم الحمراء يُحسِّن صحة القلب

كشفت خبيرة تغذية بريطانية، أن التقليل من اللحوم الحمراء واستبدال البروتينات الموجودة بها بأخرى نباتية يحافظ على اللياقة البدنية ويحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وقالت الخبيرة شارلوت مارتن إن استبدال بعض اللحوم في نظامك الغذائي بالبروتينات النباتية، مثل البقوليات والمكسرات يحسن جودة النظام الغذائي بشكل عام ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
وأشارت إلى أن تناول اللحوم الحمراء يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يزيد تناول 50 جراما فقط من اللحم يوميا، من فرصة الإصابة بأمراض القلب بنسبة 9%. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن الجوز يُعَدّ مصدرا ممتازا للفيتامينات والمعادن، بينما يحتوي أيضا على النحاس المعروف بتعزيز جهاز المناعة وقوة العظام وحتى صحة القلب، لافتة إلى أن نقص النحاس يمكن أن يؤدي إلى تفاقم قابلية الإصابة بأمراض القلب، عن طريق التسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول.