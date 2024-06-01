نيفيز لاعب الهلال: لا ألوان هنا غير الأزرق

قال البرتغالي روبن نيفيز لاعب الهلال إن الهلال قدم مستوى استثنائيًا حقق خلاله كل الألقاب المحلية، مشيرًا إلى أن هذا العام لا توجد ألوان أخرى في سماء الرياضة السعودية سوى الأزرق.
وتحدث نيفيز بعد تتويج الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر بركلات الترجيح، حيث أكد أن لاعبي الهلال هم من صعبوا المباراة على أنفسهم حيث لم يستفيدوا من الزيادة العددية أمام النصر الذي عاد في وقت سابق، ثم حدثت حالة طرد علي البليهي والتي أربكت أوراق الفريق.
وأضاف نيفيز أنه واللاعبين تفادوا الأخطاء التي وقعوا فيها خلال اللقاء وقدموا مستوى مميز في الوقت الإضافي ليحسم الفوز في ركلات الترجيح بقيادة الحارس ياسين بونو. وفق “سبورت 24”.
ولفت نيفيز إلى أن الفريق قدم مستوى تاريخي هذا الموسم ولم يخسر طوال الموسم وعبر أكثر من 50 مباراة سوى لقاء وحيد وللأسف كانت خسارة كلفت الفريق اللقب الآسيوي الذي أكد أن الهلال سيعمل على التتويج به العام المقبل.