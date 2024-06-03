أمير الرياض يرعى تخرج المعاهد والكليات التقنية

أقامت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمنطقة الرياض، حفل تخريج متدربي ومتدربات العام التدريبي ١٤٤٥هـ، برعاية من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، في مسرح الكلية التقنية بالرياض.
واستقبل وزير التعليم يوسف البنيان، ونواب محافظ المؤسسة أمير الرياض لدى وصوله إلى مقر الحفل، كما أعرب عن سعادته برعاية الحفل، منوهاً بما يقدمه فرع المؤسسة بالمنطقة، متمنياً للخريجين والخريجات التوفيق وأن يرتقوا لتطلعات القيادة الرشيدة.
وتنوعت فقرات الحفل بداية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة عمر بن عبد العزيز العبيد، التي ذكر فيها أن التدريب التقني والمهني يغطي مدينة الرياض ومحافظات المنطقة بـ (45) منشأة تدريبية تضم (16) كلية وفرع كلية تقنية للبنين و (11) كلية تقنية للبنات و13 معهداً صناعياً ثانوياً و5 معاهد للتدريب في السجون.
وأضاف “العبيد” أن عدد المتدربين والمتدربات من أبناء المنطقة يزيد على 40600 متدرب ومتدربة في تخصصات تقنية ومهنية متنوعة ودقيقة، تفي بالتزامنا تجاه توفير كوادر وطنية مدربة بكفاءة عالية لسد الاحتياجات المتغيرة في قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن العديد منهم نال ميداليات ذهبية وفضية ومراكز متقدمة في مسابقات محلية ودولية، وذلك في مجالات الابتكار والاختراعات والذكاء الاصطناعي والروبوت والأمن السيبراني. وفق “أخبار 24”.
كما ألقيت كلمة الخريجين التي عبَّروا فيها عن شكرهم وامتنانهم لكل من أسهم في دعم مرحلتهم التدريبية والعلمية، كما اشتمل الحفل على عرض مرئي عن التدريب التقني والمهني، وختم الحفل بشكر الأمير فيصل بن بندر الطلبة الفائزين بالجوائز العالمية والتقاط الصور التذكارية معه.