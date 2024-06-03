جامعة “المؤسس” تعرض أزياء لذوات الإعاقة السمعية

نظمت كلية علوم الإنسان والتصاميم بجامعة الملك عبدالعزيز، معرضًا لصناعة الأزياء لذوات الإعاقة السمعية الشديدة من طالبات البكالوريوس، ضمن مشاريع تخرجهن، وذلك في مكتبة الملك فهد العامة.
وتضمن المعرض عروضًا مرئية تسلط الضوء على رحلة الخريجات وقصص نجاحهن مع قسم الأزياء والنسيج، من مرحلة القبول حتى التخرج، كما قدّمت الطالبات تصاميم مبتكرة في مختلف مجالات الأزياء وجرى تدريبهن على المقابلات الشخصية مع أرباب العمل أثناء تجوّلهم في المعرض.
وأكدت عميدة الكلية، الدكتورة نهلة قهوجي، على أهمية المعرض في إبراز إبداعات الطالبات وخريجات قسم الأزياء والنسيج وتحقيق أهداف الجامعة، من خلال هذا البرنامج الرائد، الذي يربط مخرجات التعلم بالقسم مع سوق العمل، كما تُعَدّ الفعاليات النوعية في المعرض مصدرًا للإلهام والتحفيز للجميع. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، أوضحت رئيسة قسم الأزياء والنسيج، الدكتورة وجدان توفيق، أهمية تمكين ذوات الإعاقة السمعية في المجتمع، كما شجّعت جهات التدريب وأرباب العمل على توظيف خريجات البرنامج في مجالات صناعة الأزياء المختلفة، مؤكدة على أهمية دمج ذوات الإعاقة في مختلف جوانب الحياة وتعزيز ثقة الطالبات بأنفسهن وقدرتهن على التواصل وتطوير مهاراتهن.