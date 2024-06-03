أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط في وقت مبكر اليوم (الاثنين)، بالرغم من تحرك تحالف أوبك لتمديد الخفض الكبير في إنتاج النفط حتى عام 2025.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 24 سنتا أو 0.3% إلى 80.87 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 19 سنتا أو 0.25% إلى 76.80 دولار.
ووافق التحالف، أمس (الأحد)، على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025، وتمديد التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024. وفق “أخبار 24”.
وسيلغي أوبك تدريجيا التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام بدءا من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025.