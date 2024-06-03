بدء اكتتاب الأفراد في 154.5 مليون سهم بأرامكو

بدأ في التاسعة من صباح اليوم (الاثنين)، اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح الثانوي لأسهم أرامكو السعودية في السوق الرئيسية “تاسي”.
ويكتتب الأفراد لمدة ثلاثة أيام، تنتهي عند الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل، في 154.5 مليون سهم في أرامكو تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة والبالغ عددها 1.554 مليار سهم.
ويمكن للمستثمرين الأفراد التقدم بطلب الاكتتاب بعدد 10 أسهم أو أي من مضاعفاتها بسعر اكتتاب الأفراد (29 ريالاً)، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري المُعلن الذي يمكن للأفراد الاكتتاب من خلاله.
وسيتم التخصيص للأفراد بناءً على سعر الطرح النهائي، والذي سيتم إعلانه بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر في يوم الجمعة 7 يونيو 2024.
وستتم إعادة مبلغ فائض الاكتتاب والمتمثل بفرق سعر الاكتتاب (29 ريالا) وسعر الطرح النهائي، مضافاً إليه قيمة الأسهم التي تم الاكتتاب بها ولم يتم تخصيصها.
وبدأت الأحد فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية. وأكدت وكالة “بلومبيرغ” أنه تمت تغطية كامل الأسهم المطروحة في غضون ساعات قليلة من الطرح، حيث تمكنت أرامكو من بيع أسهم بقيمة 45 مليار ريال (12 مليار دولار). وفق “أخبار 24”.
وتُشكّل الأسهم المقرر طرحها في هذا الطرح الثانوي نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، حيث يبلغ رأسمال أرامكو 90 مليار ريال، وهو مقسم إلى 242 مليار سهم (دون قيمة اسمية للسهم).