اليابان تعلّق بيع سيارات لـ”تويوتا” وهوندا ومازدا

علقت اليابان بيع وتسليم ستة طرازات لسيارات، بما في ذلك ثلاثة من صنع تويوتا موتور، مما يفاقم فضيحة تتعلق بالسلامة لأهم مصنعي السيارات في العالم.
وأكدت وزارة النقل اليابانية اليوم الاثنين، وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن تويوتا قدمت بيانات معيبة خلال اختبارات السلامة لثلاثة موديلات حالية (كورولا فيلدر – وكورولا أكسيو – وياريس كروس) كما استخدمت سيارات اختبار معدلة خلال اختبارات السلامة من الاصطدام لأربعة موديلات سابقة بما في ذلك كراون.
وإلى جانب تويوتا، اتضح أن هوندا موتور ومازدا موتور، من بين خمس شركات، زورت أو تلاعبت في بيانات السلامة خلال التقديم للحصول على الشهادة.
وكشفت الوزارة في المجمل عن 32 سيارة مصنعة سابقا، أجيزت بشكل غير صحيح. مؤكدة أن المسؤولين سوف يجرون تحقيقا في مقر تويوتا في ناجويا غدا (الثلاثاء). وفق “أخبار 24”.
وتشير النتائج إلى استفحال أزمة الثقة لمصنعي السيارات اليابانيين. وفي وقت سابق أمرت وزارة النقل نحو 80 جهة تصنيع بإعادة فحص إجراءات الاختبار الخاصة بهم بعد اكتشاف حالات تزوير على مدى عقود في شركتين تابعتين لتويوتا.