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رياضة > النصر يضع شرطًا لرحيل لابورت
03/06/2024   4:04 م

النصر يضع شرطًا لرحيل لابورت

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تمسكت إدارة نادي النصر ببقاء المدافع الإسباني إيمريك لابورت رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وأكدت شبكة “elgol digital” أن النصر رفض عرضًا من نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، للتعاقد مع لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت، أن عرض النادي الإسباني لضم لابورت قد وصلت قيمته إلى 7 ملايين يورو، ولكن النصر يرى أن هذا المبلغ غير كافٍ للتخلي عن لابورت.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن النصر يريد رفع المقابل المادي المقدم من أتليتك بيلباو من أجل الموافقة على رحيل لابورت خلال الفترة المقبلة.

ويتمسك المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لأتلتيك بيلباو، بالتعاقد مع لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النصر يضع شرطًا لرحيل لابورت

رياضة
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