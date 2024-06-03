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جديد المحليات > عقوبة مليار دولار على شركات طيران بسبب “كورونا”
03/06/2024   10:51 م

عقوبة مليار دولار على شركات طيران بسبب “كورونا”

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ألزمت وزارة النقل الأمريكية، ثلاث شركات طيران، بينها لوفتهانزا الألمانية، بتسديد نحو مليار دولار للمسافرين، كعقوبة على إلغاء رحلاتها وتغيير برامجها بسبب جائحة كورونا.

ووافقت الشركة الألمانية، وفقًا لفرانس برس، على تسديد 775 مليون دولار، ودفع 1.1 مليون دولار أخرى كغرامة، كما وافقت منافستها الهولندية “كاي إل إم” على سداد 113.3 مليون دولار ودفع غرامة بنفس القدر.

كما وافقت الخطوط الجوية الجنوب إفريقية على تسديد 15.2 مليون دولار، ودفع غرامة قدرها 300 ألف دولار في السياق ذاته.

وكان معدل إلغاء الرحلات الجوية أقل من 1.2% في 2023 بالولايات المتحدة، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد رغم العدد القياسي للرحلات المبرمجة. وفق “أخبار 24”.

عقوبة مليار دولار على شركات طيران بسبب “كورونا”

جديد المحليات
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