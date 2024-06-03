أوتافيو خارج يورو 2024

استبعد الاسباني روبترو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، أوتفيو لاعب النصر من القائمة المشاركة في يورو 2024، المقرر انطلاقها في يونيو الجاري بألمانيا.
وكانت فرص مشاركة أوتافيو مع منتخب بلاده البرتغالي في كأس أمم أوروبا “يورو 2024” شبه معدومة، بعد الإصابة التي تعرض لهان قبل أن يقرر مارتينيز استبعاده رسميًا اليوم الاثنين.
وكان روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي قد استدعى ثلاثي دوري روشن السعودي للقائمة المشاركة في يورو 2024، كريستيانو رونالدو وأوتافيو ثنائي النصر، وروبن نيفيزلاعب الهلال. وفق “سبورت 24”.
وتعرض أوتافيو للإصابة عقب مباراة النصر ضد الهلال في نهائي كأس الملك الجمعة الماضي.
واستدعى المنتخب البرتغالي ماتيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي بديلاً لأوتافيو للمشاركة في قائمة يورو2024.