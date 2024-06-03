رونالدو: فخور برقمي القياسي في روشن

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في صفوف النصر، عن رقمه القياسي كهدّاف تاريخي لدوري روشن السعودي في موسم واحد.
وقال رونالدو في مقابلة نشرها حساب رابطة دوري روشن عَبْر “إكس”: “فخور بتحطيم الرقم القياسي التهديفي في دوري روشن هذا الموسم”.
وأشار “الدون” إلى أنه لم يكن يفكر في تحطيم هذا الرقم مع بداية الموسم، ولكن مع مرور الوقت ومواصلته التهديف في مرمى منافسي النصر بدأ يهتم أكثر بهذا الأمر. وفق “سبورت 24”.
وأكد كريستيانو رونالدو أن موسم 2023-2024 هو الأفضل له على المستوى الفردي.
وأتم تصريحاته معربًا عن امتنانه بجائزة هداف دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنها تعني له الكثير، موجهًا الشكر لزملائه ومساعدته في تحطيم الرقم القياسي على مدار الموسم.