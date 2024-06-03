الإصابات تضرب رباعي النصر

تعرض أربعة لاعبين من صفوف فريق الكرة الأول بنادي النصر للإصابة عقب نهائي كأس الملك أمام الهلال الذي أقيم الجمعة الماضي في جدة.
وكان الهلال قد حسم لقب كأس الملك على حساب النصر وجمع بين الثلاثية المحلية هذا الموسم.
أيمن يحيى يغادر معسكر الأخضر
وبدأ مسلسل إصابات النصر بخروج أيمن يحيى من معسكر المنتخب الوطني السعودي اليوم الاثنين واستبعاده من قائمة مباراتي باكستان والأردن في التصفيات الآسيوية المزدوجة.
أوتافيو خارج يورو 2024
كما استبعد المنتخب البرتغالي اللاعب أوتافيو صانع ألعاب النصر من قائمته المشاركة في يورو 2024 بسبب إصابة العضلة الخلفية.
استبعاد ماني من قائمة السنغال
وعانى ساديو ماني من آلام العضلة الأمامية عقب نهاية مباراة النصر والهلال، ليتم استبعاده من قائمة المنتخب السنغالي في مباراتي الكونغو الديموقراطية وموريتانيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026. وفق “سبورت 24”.
تيليس يجري جراحة
وأجرى الظهير الأيسر أليكس تيليس جراحة عاجلة اليوم الاثنين بعد شكواه من آلام البطن خلال الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يخوض النصر أولى مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل.