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رياضة > دي بروين يُلمح للانتقال إلى دوري روشن
04/06/2024   9:26 م

دي بروين يُلمح للانتقال إلى دوري روشن

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ألمح الدولي البجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى إمكانية الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

وقال دي بروين في تصريحات لموقع “HLN” البلجيكي ردًا على سؤال إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، أنه يبلغ من العمر 33 عامًا ونجله بلغ الثامنة من العمر، ويجب أن يكون منفتحًا ويُفكر في الكثير من المال مع اقتراب نهاية مسيرته في الملاعب وضرورة تأمين مستقبله.

وواصل: “سأحصل على در رهيب من الأموال لو لعبت لمدة موسمين فقط في الدوري السعودي”.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن لا يزال لديه موسم واحد في عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ولم يتخذ قراره الرسمي من البقاء أو الرحيل حتى الآن.

ومن جانبه قال الصحفي الموثوق به في سوق الانتقالات بن جاكوبس عبر حسابه بـ “إكس” إن الهلال ستكون له الأفضلية في الحصول على خدمات دي بروين؛ بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية نسخة 2025. وفق “سبورت 24”.

دي بروين يُلمح للانتقال إلى دوري روشن

رياضة
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