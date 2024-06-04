حساب روشن يثير التساؤلات حول بنزيما

أثار حساب رابطة دوري روشن السعودي التساؤلات حول موقف كريم بنزيما ومصيره مع نادي الاتحاد في الموسم الكروي المقبل.
ونشر حساب روشن عبر “إكس” صورة للفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي الاتحاد مرفقة بـ “إيموجي” العيون، والذي يشير إلى ترقب الموقف.
وانضم بنزيما إلى الاتحاد عقب نهاية مشواره مع ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي.
وتعددت إصابات الفرنسي على مدار الموسم المنقضي مما دعا إلى غيابه عن أكثر من 17 مباراة مع الفريق، قبل أن يغادر إلى إسبانيا في مايو الماضي لتلقي العلاج. وفق “سبورت 24”.
ولا زال موقف بنزيما صاحب الـ 36 عامًا، غامضًا من حيث البقاء داخل صفوف الاتحاد في الموسم المقبل من عدمه.
وساهم كريم بنزيما في 21 هدفًا مع الاتحاد في الموسم المنصرم خلال 29 مباراة رسمية.