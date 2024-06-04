موقف إيدرسون من الانتقال لـ”روشن”

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن آخِر تطوُّرات مفاوضات أندية دوري روشن مع حارس مانشستر سيتي إيدرسون وزميله كايل والكر.
وأكدت شبكة ”ذا أتلتيك” أنه كان من المقرر أن يجدد إيدرسون عقده مع ناديه الإنجليزي ولكن الحارس لا يزال يفكر في عرض سعودي وصل إليه.
وارتبط الحارس البرازيلي بالانتقال خلال هذا الصيف إلى نادي الاتحاد حيث يبحث النادي عن حارس مرمى جديد الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن مانشستر سيتجه للتعاقد مع ظهير أيمن في حالة رحيل كايل والكر إلى الدوري السعودي.
وأوضحت، أنه في هذه الحالة سيضع الفريق ظهير باير ليفركوزن جيريمي فريمبونغ كخيار بديل، حيث لعب سابقاً في صفوف السيتي قبل رحيله إلى سيلتيك ثم باير ليفركوزن. وفق “سبورت 24”.