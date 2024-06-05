“النقل” تهيئ 27 ألف حافلة حديثة لنقل الحجاج

أكدت الهيئة العامة للنقل استعدادها لتسهيل سير رحلة الحجاج خلال موسم حج 1445هـ، حيث وفرت أكثر من 27 ألف حافلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وبينت الهيئة أن هذه الحافلات تضم أكثر من 3,500 حافلة مخصصة لنقل الحجاج من وإلى المسجد الحرام عبر أكثر من 16 مسارًا وأكثر من 11 موقفًا ومحطة، كما جرى تهيئة أكثر من 355 حافلة لخدمة النقل العام داخل مكة المكرمة، وأكثر من 27 حافلة داخل المدينة المنورة؛ بهدف توفير خدمة نقل شاملة وفعالة تلبي احتياجات ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام.
وأهابت الهيئة المسافرين بالالتزام بالآداب العامة أثناء ركوب الحافلات، حيث يُحظر التدخين والأكل داخل الحافلة للحفاظ على بيئة نظيفة ومريحة لجميع الركاب، كما ينبغي عدم النوم في الأماكن غير المخصصة، والحفاظ على خصوصية وراحة الجميع من خلال تجنب التحدث بصوت مرتفع على الهاتف.
وأكدت الهيئة على ضمان حقوق المستفيدين داخل الحافلات، مثل التزام السائق بالآداب العامة وحسن التعامل، والحفاظ على خصوصية الركاب، إضافة لتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلة بكل سهولة، وتوفير كل ما يلزم لهم، وفي حالة تأخر الرحلة لأكثر من ساعة في الرحلات التي تزيد مدتها عن ثلاث ساعات، يتلقى الركاب الوجبات والمرطبات بشكل مجاني، كما يتم توفير رقم للتواصل واستقبال البلاغات.
كما تستقبل الهيئة البلاغات والاستفسارات عبر قنواتها الرسمية وهي الرقم الموحد 19929، أو من خلال منصة X عبر حساب العناية بالمستفيدين @TGA_CARE.
وفق “أخبار 24”.